İzmir'de Tunç Soyer'den içme suyuna insafsız zam!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, içme suyu tarifelerindeki artışı her ay açıklanan ÜFE oranlarına bağladı. Mart ayından bu yana içme suyuna 15 kez zam geldi. Ancak Soyer'in zam furyası Sayıştay'ın denetimine takıldı. Sayıştay, 'uygulamadan vazgeç' uyarısında bulundu. Yaşanan şok gelişme sonrası toplanan İZSU Genel Kurulu, konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde suyun tonuna 8 lira 73 kuruşluk fahiş zam yaparak kırılması güç bir rekora imza attı.

İZSU'NUN dün yapılan Temmuz ayı Olağan Genel Kurul toplantısında, İzmir'de 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 43.47 oranında zam yapıldı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, her ay Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında yapılan tarifelerin düzenlenmesi uygulamasına, Sayıştay raporu doğrultusunda son vermişti.



Bu kapsamda İZSU tarafından aylara bölünerek düşük oranlarla yapılan düzenlemeler yerine tarifelerin, yılda 2 defa yapılan genel kurullarda belirleneceği duyurulmuştu. Yeni tarifenin Ağustos ayı itibari ile faturalara yansıtılacağı belirtildi.

KONUTTA YENİ TARİFE:



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