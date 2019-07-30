0553 313 94 23

İzmir'de TSYD Ege Kupası heyecanı

- TFF 1. Lig takımları Altay, Altınordu ve Menemenspor'un yanı sıra TFF 3. Lig temsilcisi Karşıyaka'nın katılacağı turnuva, 6-9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

30 Temmuz 2019 Salı 21:07
İzmir'de TSYD Ege Kupası heyecanı


İZMİR (AA) - Bu sene 47'ncisi düzenlenecek Folkart TSYD Ege Kupası, 6-9 Ağustos'ta İzmir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Folkart TSYD Ege Kupası'nın tanıtım toplantısı Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, bu tür köklü organizasyonların kente değer kattığını ifade etti.

Bu turnuvanın kendine has atmosferi olan özel bir organizasyon olduğunu aktaran Okumuş, şunları kaydetti:

"Kupa TSYD'nin organizasyonu olsa da bu İzmir'in bir markasıdır. Bu tür köklü organizasyonlar şehirlerin marka değerlerine değer katıyor. Ülke düzeyinde saygın bir marka olan Folkart destek vermese bu turnuvayı düzenlememiz mümkün olmazdı. Folkart’ın ana sponsorluğunda, İzmir'deki spor kulüplerinin çatı kuruluşu olan İZVAK'ın desteğiyle turnuvayı düzenliyoruz."

Folkart adına konuşan Saya Grup Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersözlü de şehrin değerlerine sahip çıkmak konusunda duyarlılığa sahip olduklarını, tüm kuruluşları TSYD Kupası’na katkı vermeye davet ettiklerini kaydetti.

TFF 1. Lig takımları Altay, Altınordu ve Menemenspor'un yanı sıra TFF 3. Lig temsilcisi Karşıyaka'nın katılacağı turnuvada maçlar, 6, 7 ve 9 Ağustos tarihlerinde İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Tüm karşılaşmalar saat 19.30'da başlayacak ve biletler 10 liradan satışa çıkacak.

İlk maçın 6 Ağustos Salı günü Altay-Altınordu takımları arasında oynanacağı açıklanan turnuvada, 7 Ağustos Çarşamba günü Menemenspor-Karşıyaka karşı karşıya gelecek. İlk maçları kazanan ekipler, 9 Ağustos Cuma günü final müsabakasına çıkacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 21:07
  1. Alltınordu
  2. Altay
  3. Karşıyaka
  4. Menemenspor
  5. TSYD Ege Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Interpol'den Hindistan'a "Zakir Naik" reddi
    1. Interpol'den Hindistan'a "Zakir Naik"..
    2. İzmir'de TSYD Ege Kupası heyecanı
    3. Adalet Bakanlığı CTE, İcra Zabıt..
    4. Miçotakis ile bir araya gelen sözde..
    5. Futbol: Audi Kupası
    6. Malatya'da arazi yangını
    7. Boğazına balon parçası takılan minik..
    8. Göbeklitepe için yola çıkan "Küçük 1..
    9. Torununun düğününe giderken kazada..
    10. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak?..
    11. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Hindistan Rusya’dan bin adet hava..
    13. Hafter'in "Trablus'a dış destekli hava..
    14. KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı |..
    15. İşyerinden 25 adet marş kollektörü..
    16. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
    17. Başkan Kartoğlu’ndan yeni bakımevi..
    18. "Türkiye Bursları" sosyal eşitsizliği..
    19. İş makinesiyle 60 kişiyi kurtardı
    20. Bayern Munih Fenerbahçe maçı saat..
    21. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda..
    22. ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap..
    23. Tevfik Yamantürk: Biz Beşiktaş'a zarar..
    24. Muğla'da 'Satılık köpek' ilanlarıyla..
    25. İtalyan sahil güvenlik gemisindeki..
    26. Bakan Ziya Selçuk, fidan dikme..
    27. Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine..
    28. Emre Alkin Galatasaray Sportif AŞ'den..
    29. Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs..
    30. TFF, Mehmet Yiğiner'i tebrik etti
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!