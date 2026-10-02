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Gündem İzmir’de traktör devrildi: Sürücü öldü, eşi yaralandı
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İzmir’de traktör devrildi: Sürücü öldü, eşi yaralandı

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İzmir’de traktör devrildi: Sürücü öldü, eşi yaralandı

İzmir Tire'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Mustafa Dağdeviren'in (41) kullandığı 35 M 4804 plakalı traktör, Işık Mahallesi Gülbahçe mevkisinde devrildi.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Mustafa Dağdeviren olay yerinde hayatını kaybetti, eşi İnci Dağdeviren ise yaralandı.

İnci Dağdeviren, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Dağdeviren'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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