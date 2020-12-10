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Aktüel İzmir'de toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimleri devam ediyor
Aktüel

İzmir'de toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:59:49 -
İzmir'de toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimleri devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine yönelik olarak toplu ulaşım araçlarındaki maske, mesafe ve dezenfektan denetimleri sürüyor.

Kentin işlek caddeleri ve trafikteki ana arterlerde görev yapan polis ekipleri, şehir içi taşıma yapan otobüs, minibüs ve taksileri tek tek denetliyor.

Sürücü ve yolcuların maske ve mesafe tedbirlerine uyup uymadığını kontrol eden ekipler, araçlarda dezenfektan ve yolcu sayısı kadar kullanılmamış maske bulunup bulunmadığına da bakıyor.

Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağında gerçekleştirilen denetimlerde de bir minibüse yolcular için maske bulundurmadığı, bir taksiye ise araç içerisinde maske takılmadığından dolayı idari para cezası uygulandı.

Ceza uygulanan minibüs sürücüsü İsmail Gültürk, denetimlerden memnun olduğunu belirterek, "Bunlar olması gereken şeyler zaten. Özen göstermek zorundayız. Yasaklara rağmen kısıtlamaya uymayıp gezen çok vatandaş var. Otobüslerde bu durum ulaşım kartından belli oluyor ama biz gözle kestiremiyoruz" dedi.

Taksi içinde maske takmadığı için ceza uygulanan sürücü Nazım Kurses ise salgın sürecinden dolayı işlerinde düşüş olduğunu belirterek araç içinde yalnızken maske takılması gerektiğini bilmediğini, bu nedenle ceza uygulandığını anlattı.

Sürücü ve yolculara uyulması gereken kuralları hatırlatan polis ekipleri, tedbirlere uyan sürücülere ise teşekkür etti.




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