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İzmir'de terör operasyonu

Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:45
İzmir'de terör operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:45
  1. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
  2. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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