İzmir'de terör operasyonu Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

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