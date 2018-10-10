THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

İzmir'de tartıştığı damadı ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu

Karabağlar ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin babası F.K.Ö. ile tartışan Seçkin Selek ile kardeşi Sezgin Selek, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:39
İzmir'de tartıştığı damadı ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu

Olay, bugün sabah saatlerinde, plastik doğrama işiyle uğraşan Selek kardeşlerin Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan işyerinde meydana geldi. Emekli F.K.Ö., yaklaşık 10 ay önce kızıyla evlenip, şu an boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek'le konuşmak için dükkanına gitti.

Kayınpeder ile damadın arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce, F.K.Ö. yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp ateşledi. Seçkin'le işyerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan F.K.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:39
  1. izmir
  2. karabağlar
  3. pompalı
  4. baba

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çikolata lekesine sıvı deterjan
    1. Çikolata lekesine sıvı deterjan
    2. Berberoğlu davasında flaş karar!
    3. Enis Berberoğlu'na yurtdışına çıkış..
    4. 2019 asgari ücret ne olur
    5. Ceviz ağacın düşen yaşlı adam hayatını..
    6. Demir yüklü TIR devrildi, 1 kişi öldü
    7. Sevil Atasoy’dan Cemal Kaşıkçı..
    8. 24 Afganistanlı kaçak şahıs yakalandı
    9. Rusya ile Japonya arasında gerginlik!..
    10. Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin!
    11. Doğu iline yılın ilk karı düştü
    12. Teklif Meclis'e sunuldu, o belde ilçe..
    13. Adıyaman'da 'insanlık ölmüş' dedirten..
    14. Rusya duyudu: Bin militan İdlib'den..
    15. Amasya'da dokuz dişli bebek dünyaya..
    16. Flaş Volkan Demirel sözleri! 'Kaderi..
    17. Acılı babanın çağrı yaptı! Yüzlerce..
    18. Oburluk da neymiş?
    19. Instagram'da bu yorumları yapanlar..
    20. Su için hem de bol bol su için
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?