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Aktüel

İzmir'de tarım işçilerine 100 bin ücretsiz maske dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:13:57 -
İzmir'de tarım işçilerine 100 bin ücretsiz maske dağıtıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de birçok üründe hasat sezonuyla birlikte tarlaya inen tarım işçilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 100 bin maske dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege İhracatçı Birliklerinin organizasyonuyla tüm ilçelerdeki tarım işçilerine 10'luk paketlerde tek kullanımlık tıbbi maske verildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin yanında tarımsal üretimin de devam etmesi gerektiğini, süreç içinde maskenin öneminin de arttığını vurguladı.

İnsanlara gıda ulaştırmak için çaba gösteren tarım işçilerinin mesaisine devam ettiğini dile getiren Özen, "Öncelikli olarak mevsimlik tarım işçilerine, daha sonra da 146 bin çiftçimize yönelik bir dağıtım düşünüyoruz. Şu ana kadar tarım işçilerine 100 bine yakın maske dağıttık. İlerleyen günlerde yine ihtiyaç olursa yeniden dağıtacağız." dedi.



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