  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir FETÖ klasiği! Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını örgüt mensuplarına dağıtmışlar: Gözaltılar var BAE televizyonunda hararetli Türkiye tartışması! “Askerleriniz çocuk bezi kullanıyor” kapağı sonrası ortalık fena karıştı Evde beslenen hayvanların azımsanmayacak bir kısmı cinsel istismara uğruyor! Türkiye'nin o sınır kapısı sonunda açılıyor! Sürpriz adım! Suriye Avrupa Birliği'ne mi giriyor? 320 kiloluk kayalar kendi kendine yürüyor! Akaryakıta 'salı' zammı! Microsoft, İsrail'e katliam yaparken açık destek vermiş! 'Biz tüm seçeneklere hazırız!' 12 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Yerel İzmir'de taksiciye bıçaklı gasp kamerada!
Yerel

İzmir'de taksiciye bıçaklı gasp kamerada!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İzmir’in Karabağlar ilçesinde müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü ücret ödeme bahanesiyle oyalayıp boğazından bıçaklayarak gasp etmeye çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 21.15 sıralarında Uzundere otobanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiye müşteri olarak binen bir erkek şüpheli, ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu. Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü, panikle araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Ardından taksiyle olay yerinden uzaklaşan yaralı sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklı gasp girişiminde bulunan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Tedavi altına alınan taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gasp girişimi kamerada

Öte yandan yaşanan olay taksinin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin parayı uzatır gibi yapıp aniden bıçağı sürücünün boğazına dayaması, şoförün boynundan yaralanması ve ardından araçtan inerek saldırganla mücadele ettiği anlar yer aldı.

Telefon hırsızı 2 yankesici bu defa polisten kaçamadı
Telefon hırsızı 2 yankesici bu defa polisten kaçamadı

Aktüel

Telefon hırsızı 2 yankesici bu defa polisten kaçamadı

Gaziantep’te dehşet anları: Kız arkadaşı ile taksiciyi rehin alıp polisle çatıştılar!
Gaziantep’te dehşet anları: Kız arkadaşı ile taksiciyi rehin alıp polisle çatıştılar!

Gündem

Gaziantep’te dehşet anları: Kız arkadaşı ile taksiciyi rehin alıp polisle çatıştılar!

Rehine taksiciden film gibi hamle: Saldırganı böyle etkisiz hale getirdi
Rehine taksiciden film gibi hamle: Saldırganı böyle etkisiz hale getirdi

Gündem

Rehine taksiciden film gibi hamle: Saldırganı böyle etkisiz hale getirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'ın o hareketi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Belçika Kraliçesi Mathilde'yi bakın nasıl ağırladı
Sosyal Medya

Başkan Erdoğan'ın o hareketi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Belçika Kraliçesi Mathilde'yi bakın nasıl ağırladı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde’yi Ankara’nın soğuk beton binaları yerine, İs..
Laik yobazlığın maskesini Nurseli İdiz düşürdü! "Mahalle baskısı asıl laik kesimde, çıplak görmekten fenalık geldi!"
Gündem

Laik yobazlığın maskesini Nurseli İdiz düşürdü! "Mahalle baskısı asıl laik kesimde, çıplak görmekten fenalık geldi!"

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, sanat camiasındaki yerleşik tabuları yıkan ve sol mahallenin ikiyüzlülüğünü deşifre eden zehir zemberek açıklamala..
Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı
Gündem

Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı

“Cenaze namazımı kılmayın, cesedimi yakın” çıkışıyla bilinen yazar kisveli provokatör Özdemir İnce’den cehalet ve kin kokan bir yazı daha ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23