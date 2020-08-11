İzmir'de suya yüzde 11,7 zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edilen su zammı ve alt yapı çalışmalarında kullanılması için 34 milyon dolar ve 49 milyon 800 bin avro kredi çekilmesi kararı oy birliği ile kabul edilirken su fiyatlarına eylül ayı itibariyle yüzde 11,76 zam yapılması CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla geçti.

Ev abonelerine 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 5,57 liraya, 14-20 metreküp fiyatı 6,02 liraya, 21-üstü metreküp suyun fiyatı ise 12,41 liraya çıkarıldı.