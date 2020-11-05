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Aktüel İzmir'de Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri öne çekildi
Aktüel

İzmir'de Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri öne çekildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: - "Bölgede Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon lira ödeme yaptık"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:38:44 -
İzmir'de Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri öne çekildi

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, deprem nedeniyle İzmir'de Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan aileler için ödemeleri öne çektiklerini, bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşın hesabına 5,7 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, İzmir'de meydana gelen depremin ardından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve psikososyal destek hizmeti sağlanması noktasında ekiplerin 7/24 sahada olduklarını belirtti.

Depremzedelerin SED ödemelerine ilişkin de bilgi veren Selçuk, "Bölgede, Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, İzmir dışında diğer illerdeki SED ödemelerinin ise 8-15 Kasım'da yapılacağını belirterek, "SED hizmetinden yararlanan 125 bin çocuğumuz için yaklaşık 132 milyon lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.


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