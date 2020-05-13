  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir’de sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti: 3 yaralı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 23:25:13 -
İzmir’de sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti: 3 yaralı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kayıplara karıştı.



Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bülent Ecevit Caddesi 6753/21 Sokak’ta meydana geldi. Siyah bir aracın içerisinde bulunan kişi veya kişiler, sokakta yürüyen 4 kişiye iddiaya göre, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sonrası şüpheli kişi veya kişiler araçla olay yerinden hızla uzaklaşırken, polis ekiplerinin yaralıları görmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yardım isteyen kadın ihbarına giden ekiplerce görülen silahlı saldırıda ihbar üzerine bölgeye 3 ambulans sevk edildi. Ekiplerce, olay yerinde yapılan incelemede 11 adet boş kartuş bulunurken, ambulanslara alınan yaralılardan O.İ. ve O.G. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, T.G. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı