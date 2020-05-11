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Aktüel

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 949 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-11 00:48:20 -
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 949 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de 2 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 2 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 lira ceza verildi.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından ise polis ekipleri, sokağa araçlarıyla çıkanlara yaş ve maske denetimi yaptı. Vatandaşlar gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

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