İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1015 kişiye ceza kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1015 kişiye 3 milyon 136 bin 214 lira para cezası uygulandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, hafta sonu uygulanan kısıtlamaya uymadığı tespit edilen 1015 kişiye 3 milyon 136 bin 214 lira para cezası uygulandı.

Bu kişilerden 4'ü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden başladığı 1 Aralık'tan bu sabaha kadar olan süreçte, kısıtlamayı ihlal eden 3 bin 452 kişiye 10 milyon 521 bin 534 lira idari para cezası uygulandı, 8 kişi hakkında adli işlem yürütüldü.