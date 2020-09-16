  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 07:37:50 -
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hilal Mahallesi 1237 Sokakta, Hasan S. (29), 35 APK 411 plakalı otomobili ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ajnan Uslular (23) ve Sabri A.'ya (22) tabanca ile ateş açtı.

Silahlı saldırıya uğrayan Sabri A. ve Hasan S. tabancayla karşılık verdi. Olayda, Ajnan Uslular, Metin A, Hasan S. ve Sabri A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, Ajnan Uslular, Hasan S. ve Sabri A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Metin A'yı da Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine götürdü.

Ağır yaralanan Uslular, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Sabri A. ve Hasan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Metin A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uslular'ın ve yaralıların yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gök..
Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…
Gündem

Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…

Türkiye karşısında geri adım atmak zorunda kalan Yunanistan’ın ABD’den 24 adet F-35 istediği ortaya çıktı.
Gündem

"Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı