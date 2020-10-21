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Aktüel İzmir'de sahte içkiden 1 kişi öldü
Aktüel

İzmir'de sahte içkiden 1 kişi öldü

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:22:26 -
İzmir'de sahte içkiden 1 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 Ekim'de Ödemiş Devlet Hastanesine başvuran Soner P. (25), 10 günlük yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Soner P'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.


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