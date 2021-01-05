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Gündem İzmir'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Gündem

İzmir'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 05:57:00 -
İzmir'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İzmir genelinde bugün saat 01.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kısa sürede yaşamı etkiledi. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken, vatandaşlar suları tahliye etmek için büyük mücadele verdi. Gök gürültülü ve yıldırım eşliğinde yağan sağanak yağış, trafikte bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı. bazı mahallelerde yaşanan su baskınları ihbarları üzerine itfaiye ekipleri, sevk edilerek pompa aracılığı ile ev ve otoparklarda suları tahliye çalışması başlattı.

'Suyu kendim boşalttım'

Sağanak yağış nedeniye evinin giriş kısmı su altında kalan mağdur vatandaşlardan Serdar Kara, "Buraya her yağmur yağdığında, su basıyor. Geçenlerde ben su baskınına maruz kaldım, kendim suyu boşalttım belim ağrıdı. Şu an motor aldım, suyu bu şekilde tahliye ediyorum ancak içerisi su dolu. Karşı komşumun da otoparkına su girdi, İzmir Belediyesi itfaiye ekipleri oraya geldi, daha önceki çağrımızda gelemedi çünkü her yerde su baskını var, yetişemedi. Itfaiye de haklı, bizde haklıyız. Su sesi geldiğini duyunca dışarıya baktım, içerinin su dolduğunu farkettim. Eşyalarımızda zarar yok, sadece aşağısı su aldı.” dedi.

İzmir valiliği uyardı

Öte Yandan, İzmir Valiliği sağanak yağış öncesi uyarıda bulundu. Sosyal medya aracılığıyla yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmasını önemle rica ederiz."

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