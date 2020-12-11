İzmir'de sağanak yağış etkili oldu! Sokaklar göle döndü

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün üç gün boyunca aralıklı ve kuvvetli olarak süreceği tahmininde bulunduğu sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından beklenen yağış, saat 19.00 itibariyle İzmir'de başladı.

Sağanak özellikle Konak ve Buca gibi kent merkezindeki ilçelerde etkili oldu. Kentteki cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücülerin ise dikkatli bir şekilde ilerledikleri görüldü.