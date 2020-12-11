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Gündem İzmir'de sağanak yağış etkili oldu! Sokaklar göle döndü
Gündem

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu! Sokaklar göle döndü

İzmir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:38:00 -
İzmir'de sağanak yağış etkili oldu! Sokaklar göle döndü

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün üç gün boyunca aralıklı ve kuvvetli olarak süreceği tahmininde bulunduğu sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından beklenen yağış, saat 19.00 itibariyle İzmir'de başladı.

Sağanak özellikle Konak ve Buca gibi kent merkezindeki ilçelerde etkili oldu. Kentteki cadde ve sokaklar yağmur nedeniyle göle döndü. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücülerin ise dikkatli bir şekilde ilerledikleri görüldü.

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