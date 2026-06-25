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Siyaset İzmir'de rüşvet depremi büyüyor! Her Taşın Altından O isim Çıkıyor!
Siyaset

İzmir'de rüşvet depremi büyüyor! Her Taşın Altından O isim Çıkıyor!

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İzmir'de rüşvet depremi büyüyor! Her Taşın Altından O isim Çıkıyor!

İzmir’de belediyelere yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit ile eski milletvekilinin oğlu Doğuş Bayır gözaltına alınırken, dosyada yer alan para transferlerinin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın seçim kampanyasına uzandığı iddia edildi.

İzmir’de belediyelere yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit ile eski milletvekilinin oğlu Doğuş Bayır gözaltına alınırken, soruşturma dosyasındaki para transferlerinin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın seçim kampanyasına kadar uzandığı ortaya çıktı...

Daha önce Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda tutuklanan ve Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın geriye dönük banka hesap hareketleri savcılık talimatıyla mercek altına alındı.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, Balçova ve Güzelbahçe'den Ağbaba'nın seçim kampanyasına aktarılan paralar, savcılık makamınca 'rüşvet' suçu kapsamında değerlendirildi.

 

500 BİN TL'LİK TRANSFER MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın adaylık kampanyası için 500 bin TL gönderdiği tespit edildi. Söz konusu para transferinin, Seferihisar operasyonunda tutuklanan danışman Özlem Akyılmaz üzerinden ulaştırıldığı öne sürüldü. İşlemin bizzat Başkan Yiğit'in annesi Meryem Yiğit tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, rüşvet trafiğinin merkezinde yer aldığı gerekçesiyle anne Yiğit'i de gözaltına aldı.

 

ESKİ MİLLETVEKİLİNİN OĞLU DA YAKALANDI

Soruşturmanın Ağbaba ekseninde genişlemesiyle birlikte operasyonun Güzelbahçe ayağında da hareketlilik yaşandı. Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır'ın da yerel seçim öncesinde benzer bir yöntemle Veli Ağbaba'ya para transferi gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Bayır'ın gönderdiği meblağın da savcılık tarafından rüşvet kapsamına alınması üzerine hakkında acil gözaltı kararı verildiği ve ekiplerce yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

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Yorumlar

Ahmet

İzmir'de yaşanan bu rüşvet skandalı, ülkemizin mensupları olarak hepimizi derinden üzdü. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın seçimler için belediyelerden topladığı rüşvete ve bu yolsuzluğun arkasında yer alan kişilerin yakalanması hayati önem taşıyor. Özellikle de Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit'in ve eski milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Doğuş Bayır'ın bu yolsuzluğun merkezinde yer alması çok üzücü bir durum. Bu tür ahlaksız uygulamalar, vatanımıza olan sadakatimizi ve inançlarımızı sorgulayıcı unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Devletimizin adalet mekanizmaları bu çirkin olayı aydınlatmalı, vicdanlarımızın rahatlaması için gerekenin yapılmalıdır.

Adem

Daima rüsvet ve yolsuzluk olaylari ve daima sahnede CHP....nasil bir parti,nasil bir güruh bunlar????bunlar kapatilmadan bu lagim kurumaz...
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