İzmir'de polis helikopterlerinin aktardığı görüntüler arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor
ANKARA (AA) - Depremin yaşandığı İzmir'de görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait iki helikopterin aktardığı görüntülerle arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarına destek veriliyor.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından iki helikopteri bölgede görevlendirdi.
Helikopterlerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezlerine gönderdiği görüntülerle arama-kurtarma çalışmaları takip ediliyor.
Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait hava araçları bölgeye görevlileri taşımayı sürdürüyor.