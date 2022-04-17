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Aktüel İzmir'de "panelvan" kazası: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

İzmir'de "panelvan" kazası: Çok sayıda yaralı var

İzmir'in Ödemiş ilçesinde panelvanın yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 15:08:00 -
İzmir'de "panelvan" kazası: Çok sayıda yaralı var

Balabanlı Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Fatih Günaydın (23) yönetimindeki 06 BE 433 plakalı panelvan yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişiden 4'ü Tire Devlet Hastanesi'ne, sürücünün de aralarında bulunduğu 7'si ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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