İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Tire- Belevi yolu Çayırlı mevkisinde meydana geldi. Tire'den Selçuk yönüne giden Önder Berşe'nin (45) kullandığı 09 YL 900 plakalı otomobil, karşıdan gelen 06 EA 5832 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada, otomobil sürücüsü Önder Berşe ile kasksız oldukları belirlenen motosikletteki Ali Evcimik (43) ve oğlu Ufuk (14) yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis ve jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından durumu kritik olan Ali Evcimik ve oğlu Ufuk, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü Önder Beşe'nin tedavisi ise olay yerinde, ayakta yapıldı. Motosikleti kimin kullandığı henüz belirlenemezken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.