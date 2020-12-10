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Gündem İzmir'de önlemler sıkılaştırıldı! Önemli caddelere 'kişi sayısı' sınırlaması
Gündem

İzmir'de önlemler sıkılaştırıldı! Önemli caddelere 'kişi sayısı' sınırlaması

İzmir'de artış gösteren koronavirüs vaka sayısı sebebi ile kentin önemli caddelerine 'kişi sayısı' sınırlaması getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 23:39:00 -
İzmir'de önlemler sıkılaştırıldı! Önemli caddelere 'kişi sayısı' sınırlaması

İzmir'de, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında oluşabilecek insan yoğunluğunu önlemek amacıyla bazı önemli noktalara kişi sınırlaması getirildi.

Önemli caddelere kişi kısıtlaması

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karar neticesinde, insan yoğunluğunun olduğu önemli caddelerde kişi kısıtlamasına gidildi. Oluşabilecek yoğunluğu engellemek amacıyla alınan kararın ardından, sınırlama getirilen caddelerin giriş ve çıkışları barikatlarla kapatıldı ve ekipler önlem almaya başladı.

Buna göre alınan karar gereği sınırlama getirilen yerler ve kişi sayısı şöyle:

Karşıyaka Çarşı 2 bin 500 kişi, Buca Forbes Sevgi Yolu 750 kişi, Gaziemir Sevgi Yolu 600, Bayraklı Sevgi Yolu 750 kişi, Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi 750 kişi.

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