  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de olası depremlerin büyüklüğü ve tekrarlama aralıkları araştırıldı
Aktüel

İzmir'de olası depremlerin büyüklüğü ve tekrarlama aralıkları araştırıldı

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir: - "İzmir metropol alan ve Karaburun-Çeşme yarımadasında 7 büyüklüğündeki bir depremin 800, 6-7 büyüklüğündeki bir depremin 70-100 ve 5,5-6 ölçeğindeki bir depremin 25-30 yılda bir meydana gelebileceği jeodezik yöntemlerle hesaplanmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:22:49 -
İzmir'de olası depremlerin büyüklüğü ve tekrarlama aralıkları araştırıldı

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de meydana gelebilecek depremlerin büyüklükleri ile bunların tekrarlama aralıklarına yönelik araştırma yaptıklarını belirterek, "İzmir metropol alan ve Karaburun-Çeşme yarımadasında 7 büyüklüğündeki bir depremin 800, 6-7 büyüklüğündeki bir depremin 70-100 ve 5,5-6 ölçeğindeki bir depremin 25-30 yılda bir meydana gelebileceği jeodezik yöntemlerle hesaplanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) geomatik, jeoloji ve jeofizik mühendisliği bölümlerinden 7 akademisyenin katımıyla yapılan araştırma sonuçlarına yönelik yazılı açıklama yapan Prof. Dr. Sözbilir, çalışmanın TÜBİTAK Yer Bilimleri Dergisinde yayınlandığını aktardı.

Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bölgede 1909'da 6 büyüklüğündeki Foça, 1928'de 6,5 büyüklüğündeki Torbalı, 1939'da 6,6 büyüklüğündeki Dikili, 1949'da 6,6 Sakız-Karaburun ve 1992'deki 6 büyüklüğündeki Doğanbey depreminin gerçekleşmiş olması nedeniyle İzmir-Karaburun çevresindeki faylarda 6 ile 7 büyüklüğüne varabilecek depremlerin tekrarlama periyoduna girdiğimizi söyleyebiliriz.

İzmir metropol alan ve Karaburun-Çeşme yarımadasında 7 büyüklüğündeki bir depremin 800, 6-7 büyüklüğündeki bir depremin 70-100 ve 5,5-6 ölçeğindeki bir depremin 25-30 yılda bir meydana gelebileceği jeodezik yöntemlerle hesaplanmıştır."

Bu verilerin İzmir'in depreme hazırlık çalışmalarına öncelik vermesi gerektiğini gösterdiğini, deprem master planlarının bir an önce uygulamaya konulması gerektiğini aktaran Sözbilir, "Kentsel dönüşümün doğal afet riskine göre planlanması ve diri faylarla yapı etkileşimini ortaya koyan yapı stokunun saptanması hayati derecede önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Sözbilir, 3 yıl süren ve GPS istasyonlarının da kullanıldığı araştırmada Prof.Dr. Bahadır Aktuğ, Doç. Dr. İbrahim Tiryakioğlu ve Doç.Dr. Çağlar Özkaymak ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri Eda Esma Eyübağıl, Halil İbrahim Solak ile Umre Selin Kavak'ın yer aldığını da bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çavuşoğlu'ndan TBMM'de tarihi konuşma: Yoksa darbe beklentiniz mi var
Gündem

Çavuşoğlu'ndan TBMM'de tarihi konuşma: Yoksa darbe beklentiniz mi var

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'a, "Seçim olsa da iktidarın..
Gerçek ortaya çıktı... İran'ın asıl korktuğu topraklarında o Türk devletinin yeniden kurulması!
Gündem

Gerçek ortaya çıktı... İran'ın asıl korktuğu topraklarında o Türk devletinin yeniden kurulması!

Gazeteci Taha Dağlı "İran'ın asıl korkusu o devlet" başlıklı yazısında, İran'la yaşanan şiir gerilimine değinerek İran'ın kurulmasından kork..
CHP'li İBB'den yeni skandal! Kilidi kırıp içeri girdiler
Gündem

CHP'li İBB'den yeni skandal! Kilidi kırıp içeri girdiler

Başakşehir'deki birçok projeyi yarım bırakan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şimdi de gözünü Anne ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay