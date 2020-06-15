İzmir'de nikah törenlerine davetliler de katılmaya başladı

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah salonlarının 15 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceğini açıklaması ve İçişleri Bakanlığının da ilgili genelgeyi yayımlamasının ardından İzmir'de nikah törenleri davetlilerin huzurunda yapılmaya başlandı.

Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda uzun bir aranın ardından toplu şekilde kıyılan ilk nikah töreni öncesinde, konuklar ile gelin ve damat salonda uyulacak kurallara ilişkin bilgilendirildi. Vücut ısılarının ölçüldüğü törene katılanlar maske taktı.

Konuklar, aralarında 1,5 metre mesafe bulunmak şartıyla salonda oturdu.

Takı töreni yapılmasına müsaade edilmeyen törende, nikah memuru sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çifte evlilik cüzdanlarını teslim etti.

Törende gelin, damadın ayağına basmayı ise ihmal etmedi.

Dünyaevine giren damat Mümin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının en mutlu dakikalarını yaşadığını dile getirdi.

Daha önce nikah töreni tarihini 6 Nisan 2020 olarak belirlediklerini, ancak bunun mümkün olmadığını aktaran Yılmaz, "Nikahımızı Kovid-19 salgını nedeniyle 2,5 ay ertelemek zorunda kaldık. Ailemizin katılımıyla töreni bugün yapabildik. Nikahımız kıyıldı, çok mutluyuz." dedi.

Gelin Şermin Özlem Yılmaz ise nikahların kontrollü olarak yeniden yapılmaya başlamasının en çok kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Önlemlerin alınması çok iyi. Bu salgın sürecinde herkes alınan önlemlere uymalı." şeklinde konuştu.