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İzmir'de musluk kavgası kanlı bitti

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla  yaralayan adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:01
İzmir'de musluk kavgası kanlı bitti

Mevlana Mahallesi 1727 Sokak'taki bir apartmanın  üçüncü katında eşi Meral Ü'yü (48) bıçakla yaralamasının ardından gözaltına  alınan İ.Ü'nün (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Meral Ü. ile eşi İ.Ü. arasında tartışma çıkmış, olayın büyümesi  üzerine İ.Ü, eşini bıçakla yaralayıp kaçmıştı. Bir çocuk annesi olan ve hayati  tehlikesi bulunan Meral Ü'nün, ifadesinde eşiyle arızalı musluğun tamiri  konusunda tartıştıklarını söylediği öğrenilmiş, sondaj firmasında çalışan İ.Ü.  ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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