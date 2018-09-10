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İzmir'de Muharrem İnce'ye sert tepki!

CHP'de devam eden kurultay kavgası İzmir'in kurtuluş törenlerine damga vurdu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:35
İzmir'de Muharrem İnce'ye sert tepki!

CHP'de  Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki kurultay kavgası, İzmir'in kurtuluşunun 96. yılı törenlerine de damga vurdu.

Her yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9 Eylül'deki kurtuluş etkinliklerine katılan CHP'li belediye başkanlarının büyük bölümü, İl Başkanı Deniz Yücel'in daveti üzerine bu yıl Ankara'da partilerinin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayı tercih etti.

MUHARREM İNCE İZMİR'DE:Muharrem İnce, daha önce partide değişim istediğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun daveti üzerine İzmir'deki kutlama törenlerine katıldı.

ŞOK TEPKİ: İnce, İzmir ziyaretinde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.  İzmir'de imza toplama sürecini yürüten partililerle çay içen İnce'ye yaklaşan bir vatandaş, "CHP'yi iki ayda böldünüz. Helal olsun, yazıklar olsun" şeklinde tepki gösterdi.İnce'nin bu tepkiye gülümseyerek cevap vermesi ise dikkat çekti.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:35
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. chp
  4. kemal kılıçdaroğlu
  5. izmir
  6. muharrem ince

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan51 dk önce
    CHPnin son reklamı beni gülme krizine soktu kula kul olmayanların partisiymiş. kula kul olmak için kurulan ve hala kula kulluk edilerekayakta duran bir partinin bu ilanı at yalanı ...................... inananı gibi birşey CHP ye tşk ederim bu ilan için artık bir yılgülerim.
Bugünkü Akit

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