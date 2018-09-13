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İzmir'de minibüs devrildi: 7 yaralı

Ödemiş ilçesinde yağış sebebiyle bir minibüs devrilirken, minibüsün içinde bulunan 7 kişi yaralandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:15
İzmir'de minibüs devrildi: 7 yaralı

İZMİR'de saat 17.30 sularında Ödemiş ile Kiraz arasında bulunan Gereli Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada; iddiaya göre, Cafer Ocakhanoğlu (39) idaresindeki içinde 6 yolcusu bulunan 72 KC 062 plakalı minibüs, Ödemiş yönüne doğru seyrederken havanın yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçti ve yolun kenarında bulunan toprak alana devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yolcular araçtan çıkarılırken, ilk müdahaleleri de olay yerinde yapıldı.

Minibüste bulunan Abdullah İbrahim Yıldız (28), Abdullah Yaruk (27), Ramazan Arıca (37), Mehmet Demir (36), Ahmet Erken (34), Nihat Akın (44) ve sürücü Cafer Ocakhanoğlu hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik tek şerit üzerinden sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:15
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