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Aktüel

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:20:03 -
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menteş bölgesindeki askeri alanın yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 dönümlük bir alanda hasar oluştu.

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