İzmir'de kumar oynayan 99 kişiye 319 bin 338 lira ceza

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, depoda kumar oynayan 99 kişiye 319 bin 338 lira ceza kesildi.

İhbar üzerine Laka ve Kavaklıdere mahallelerindeki iki depoya baskın yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her iki adreste de kumar oynandığını tespit etti.

Jandarma 99 kişiye 319 bin 338 lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca 44 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan 129 bin 600 lira ceza uygulandı.

Operasyonda, işletme sahiplerine de gece 22.00'den sonra iş yerini açtıkları için 6 bin 300 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi ve çalışan 8 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Bu arada Laka Mahallesi'ndeki depo sahibi hakkında, daha önce aynı suçtan iş yeri mühürlendiği ve mührün söküldüğü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.



