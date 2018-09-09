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İzmir'de korkutan yangın!

Torbalı ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin 3 helikopter, 1 uçak ve 4 arazözle kontrol altına almaya çalıştığı yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi

09 Eylül 2018 Pazar 19:34
İzmir'de korkutan yangın!

Kaplancık mevkisinde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkarak yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Ekiplerin 3 helikopter, 1 uçak ve 4 arazözle kontrol altına almaya çalıştığı yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 19:34
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