İzmir'de korkutan yangın
İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çeşme'nin turistik mahallesi Alaçatı port yolu üzerindeki otluk ve makilik alanda, saat 16.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler orman ekiplerine haber verdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter havadan, 10 arazöz ise karadan yangına müdahale etmeye başladı. Yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.