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Gündem

İzmir'de korkutan deprem

İzmir'in Menderes ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:01:00 -
İzmir'de korkutan deprem

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir'in Menderes ilçesin 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

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