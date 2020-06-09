İzmir'de korkutan deprem
İzmir'in Menderes ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir'in Menderes ilçesin 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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İzmir'in Menderes ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir'in Menderes ilçesin 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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