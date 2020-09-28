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Aktüel İzmir'de komşular arasında çıkan kavgada biri ağır iki kişi yaralandı
Aktüel

İzmir'de komşular arasında çıkan kavgada biri ağır iki kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 02:43:12 -
İzmir'de komşular arasında çıkan kavgada biri ağır iki kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi 5821. Sokak'ta Can S. (21) komşusu İbrahim B’nin evinin önüne gelerek bağırmaya başladı.

O sırada evde bulunan İbrahim B. ve oğlu Abdullah B. (18), aşağı inerek Can S. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah B, Can S’yi bıçakla yaraladı. Arbede esnasında baba İbrahim B. de hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Can S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Abdullah B. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.


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