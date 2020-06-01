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Aktüel

İzmir’de kısıtlama bitti, trafik başladı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir’inde dahil olduğu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bitti.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 07:37:52 -
İzmir’de kısıtlama bitti, trafik başladı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir’inde dahil olduğu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bitti. Kısıtlamanın bitmesinin ardından sabahın ilk saatlerinde İzmir trafiğinde yoğunluk yaşandı.


Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 15 ilde başlatılan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İzmir’de birçok vatandaşın araçlarıyla yola çıktığı görüldü. Özellikle kentin en işlek caddelerinden olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi, Anadolu Caddesi ve Ankara Caddesi’nde sabahın ilk saatlerinde yoğun bir trafik oluştu.

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