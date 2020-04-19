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Aktüel

İzmir'de kavgaya karışan 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası

2020-04-19 22:06:00 -
İzmir'de kavgaya karışan 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, kavgaya karışan 10 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Gediz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada 2 kişi silahla hafif şekilde yaralandı. Yasağa rağmen birçok kişi kavgayı görüp sokağa çıktı.

Polis ekipleri, 2'si hastaneye kaldırılan, 8'i de kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi tedavilerinin ardından gözaltına alındı.


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