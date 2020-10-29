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Aktüel İzmir'de kadın polisin şehit olduğu kazanın gerekçeli kararında "uyuşturucu" vurgusu
Aktüel

İzmir'de kadın polisin şehit olduğu kazanın gerekçeli kararında "uyuşturucu" vurgusu

Gaziemir ilçesinde kamyonetle polis memuru Buket Keleş'e çarparak yaşamını yitirmesine neden olan sürücüye verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı - Gerekçeli karardan: - "Sanığın uyuşturucu etkisinde araç kullandığı göz önüne alındığında mevcut davranışının ölüm neticesini doğuracağını öngörmesi gerektiği, bu nedenle sanık hakkında 'bilinçli taksirle öldürme' suçunun oluştuğu da kabul edilerek sanığın cezalandırılması yoluna gidilmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:02:16 -
İzmir'de kadın polisin şehit olduğu kazanın gerekçeli kararında "uyuşturucu" vurgusu

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyonetle polis memuru Buket Keleş'e çarparak şehit olmasına neden olan sürücüye verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın uyuşturucu etkisinde araç kullandığı göz önüne alındığında mevcut davranışının ölüm neticesini doğuracağını öngörmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesi, sürücü Sedat A'ya "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan verdiği 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasının gerekçeli kararını tamamladı.

Sanık savunması, müştekilerin iddiası, tanık beyanları, bilirkişi ve adli tıp kurumu raporları ile dosyada bulunan tutanaklar ve olayın seyrini değerlendiren hakim, kararda sanığın 19 Kasım 2018'de meydana gelen kazada kamyoneti, uyuşturucu maddenin etkisindeyken kullandığını belirtti.

Kararda sanığın kamyonetle Gaziemir'den Torbalı'ya seyir halindeyken Menderes-Seferihisar yol ayrımına geldiğinde aracının ön sol far, kaput ve ön cam kısımları ile gidişe göre yolun sağından soluna doğru yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Buket Keleş'e çarparak yaraladığı yer aldı.

Keleş'in tedavi gördüğü hastanede 28 Kasım 2018'de vefat ettiğinin belirtildiği kararda sanığın kusurlarına ilişkin detaylara yer verildi.

- "Zamanında etkili fren ve direksiyon tedbirine başvurmadı"

Kararda, şöyle denildi:

"Sanık olayda dikkatini yola vermesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği, zamanında etkili fren ve direksiyon tedbirine başvurmadığından asli kusurlu kabul edilmiş, sanığın uyuşturucu etkisinde araç kullandığı göz önüne alındığında mevcut davranışının ölüm neticesini doğuracağını öngörmesi gerektiği, bu nedenle sanık hakkında 'bilinçli taksirle öldürme' suçunun oluştuğu da kabul edilerek sanığın cezalandırılması yoluna gidilmiştir."

Kararda sanığa verilen cezanın miktarı itibarıyla sanık hakkında tayin edilen cezaya yönelik olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hapis cezasının ertelenmesine ve adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verildiği de yer aldı.

- Kaza

İzmir'de 19 Kasım 2018'de, Sedat A'nın (28) kullandığı 43 DA 218 plakalı kamyonet, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Buket Keleş'e (28) çarpmış, ağır yaralanan Keleş tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit olmuştu.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edilen sanık tutuklanmış, avukatının itirazı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanık hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Hakim, sanığın 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eylemi "bilinçli taksirle" gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezanın 5 yıl 4 aya çıkartılmasına karar vermişti.

Sanığın yargılama sürecindeki iyi halini dikkate alan hakim, takdiri indirim uygulayarak sanığa, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası vermişti. Sanığın ehliyetine 1 yıl 6 ay süreyle el konulmasına da karar verilmişti.

Şehit polis memuru Buket Keleş'in ailesinin avukatı Ömer Turan Osmanoğlu ise karara itiraz ederek sanık hakkında olası kast hükümleri çerçevesinde görevsizlik kararı verilerek yargılamanın ağır ceza mahkemesince yapılması gerektiğini savunmuştu.

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