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Aktüel İzmir'de jandarma personelinin dikkati anne ve kızına gasbı engelledi
Aktüel

İzmir'de jandarma personelinin dikkati anne ve kızına gasbı engelledi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:42:08 -
İzmir'de jandarma personelinin dikkati anne ve kızına gasbı engelledi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta yürüyen kadın ve kızının takip edildiğini görerek şüphelenen jandarma, gasp girişimini engelledi, şüphelilerden birini yakaladı.

Konak ilçesindeki Varyant mevkisinde işten evine sivil olarak otomobiliyle dönen Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş S.D, sokakta 4 kişinin bir kadın ile kızını takip ettiğini gördü.

Bir süre takipte kalan S.D, şüphelilerin kadına saldırarak çantasını ve takılarını gasbetmeye çalıştığını görünce olaya müdahale etti.

Şüphelilerin bıçakla direnmeye çalışması üzerine beylik tabancasını çıkaran S.D, havaya bir el ateş etti.

Kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan S.D, E.K'yi yakaladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Gasbedilmeye çalışılan E.G. ve kızı E.S.G'nin yapılan sağlık kontrollerinde durumlarının iyi olduğu belirlendi.

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