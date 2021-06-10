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Gündem İzmir'de işçi servisi mağazaya daldı: 12 yaralı
Gündem

İzmir'de işçi servisi mağazaya daldı: 12 yaralı

İzmir’de işçi servisinin mağazaya daldığı kazada 12 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 02:47:00 -
İzmir'de işçi servisi mağazaya daldı: 12 yaralı

Kaza, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 677 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa P. (46) idaresindeki 35 S 87139 plakalı TEMSA marka otobüs, ambalaj sektöründe çalışan işçileri evlerine dağıtmak isterken otobüsün freninin tutmaması üzerine önce 07 JK 940 plakalı Renault marka otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına daldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre 12 yaralı ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, mobilya mağazasında büyük çapta hasar meydana gelirken, gözaltına alınan otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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