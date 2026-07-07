İzmir'de iki aydır oturarak uyuyordu: 2 aşamalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Gemide tepsi taşıyamaz hale geldi, hastaneye başvurdu

Endonezya uyruklu Muhammad Arifandrita (30), uluslararası kruvaziyer gemilerinde bar personeli olarak çalışıyordu. Yaklaşık iki aydır süren şiddetli sırt ve bacak ağrıları yüzünden günlük işlerini bile yapamaz hale geldi. Ağrılar dayanılmaz boyuta ulaşınca İzmir'de Medicana International İzmir Hastanesi'ne başvurdu.

Muhammad Arifandrita yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Gemide barda çalışıyordum ve sürekli hareket halindeydik. Yaklaşık iki aydır çok şiddetli ağrılar yaşıyordum. Yattığımda çok ağrı hissediyor, kalkmakta zorlanıyordum. Ağrıdan dolayı yatarak uyuyamadığım için oturarak uyumaya çalışıyordum. Ağrı, kısa sürede sırtımın alt kısmından bacaklarıma kadar yayıldı. Çalışırken o kadar zorlanıyordum ki taşıdığım tepsi bile ağır geliyordu."

MR'da omurlarda çökme ve omurilik basısı çıktı

Hastaneye başvuran Arifandrita, ilk olarak ortopedi polikliniğinde muayene oldu. Çekilen MR görüntüleri, sırt bölgesindeki 11. ve 12. omurlarda enfeksiyona bağlı patolojik çökmeyi ortaya koydu. Bu çökmenin omuriliğe ileri derecede bası yaptığı görülünce hasta Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümüne yönlendirildi.

İleri tetkikler, hastaya nadir görülen omurga tüberkülozu yani Pott Apsesi tanısını getirdi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seyhan Orak, enfeksiyonun kırık omurların üzerinde Torakal 7 (T7) seviyesine kadar uzandığını belirtti. Apsenin bir kısmı göğüs boşluğundan başlayıp omurgaya ulaşarak omuriliğe baskı yapıyordu.

İki aşamalı multidisipliner cerrahi: Önce göğüs, ardından omurga

Vaka acil cerrahi müdahale gerektirince Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Samancılar ile birlikte koordineli bir tedavi planı kuruldu. Op. Dr. Seyhan Orak, iki aşamalı cerrahi girişimi şöyle özetledi:

"İlk aşamada göğüs boşluğundaki enfeksiyon temizlenerek apse boşaltıldı. Ardından enfeksiyon nedeniyle hasar gören ve kırılan omurlar çıkarılarak yerlerine omurganın yük taşıma fonksiyonunu destekleyecek özel kafes implantlar yerleştirildi. Omurga anatomisi yeniden düzenlendikten sonra omuriliğin korunması ve omurganın stabilizasyonu için enstrümantasyon sistemi uygulandı."

Prof. Dr. Özgür Samancılar ise "Bu operasyonlar multidisipliner yaklaşım gerektiren kompleks cerrahi girişimlerdir. Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibinin omurgaya ulaşabilmesi için göğüs bölgesi cerrahi olarak açıldı. Genç yaştaki hastanın tedavisi başarıyla gerçekleştirildi" dedi.

Nörolojik kayıp riski vardı, zamanında müdahale hayat kurtardı

Ameliyatın ardından bir gün yoğun bakımda takip edilen hastada herhangi bir nörolojik kayıp veya komplikasyon gelişmedi. Op. Dr. Seyhan Orak, hastanın erken dönemde cerrahiden önemli fayda gördüğünü vurguladı.

Aktif akciğer kaynaklı tüberküloz öyküsü bulunmayan hasta için Enfeksiyon Hastalıkları bölümü damar içi tüberküloz tedavisi planladı. Kısa süre içinde ağızdan ilaç tedavisine geçilmesi bekleniyor. Hastanede fizik tedavi programına devam eden Arifandrita'nın, tedavi süreci tamamlandıktan sonra ülkesine dönmesi öngörülüyor.

Muhammad Arifandrita, ameliyat sonrası durumunu "Ameliyattan sonra durumum öncesine göre çok daha iyi, ağrılarım büyük oranda azaldı" sözleriyle ifade etti.

Pott apsesi (omurga tüberkülozu) nedir? Sıkça sorulan sorular

Soru: Pott apsesi nedir?

Cevap: Omurga tüberkülozu olarak da bilinen Pott apsesi, tüberküloz mikrobunun omurgayı tutmasıyla ortaya çıkan nadir bir enfeksiyon hastalığıdır.

Soru: Belirtileri nelerdir?

Cevap: Şiddetli sırt ve bacak ağrısı, hareket kısıtlılığı ve omurilik basısına bağlı nörolojik bulgular en sık görülen belirtiler arasındadır.

Soru: Tedavisi nasıl yapılır?

Cevap: Omurilik basısı varsa cerrahi müdahale gerekebilir. Ardından uzun süreli tüberküloz ilaç tedavisi ve fizik tedavi ile süreç yönetilir. Zamanında müdahale edilmezse kalıcı nörolojik hasar riski bulunur.