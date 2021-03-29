İzmir'de ihale kavgası büyüyor! Enver Aysever harekete geçti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enver Aysever, "İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'kişiye özel ihale' adlı haberlere yönelik tutumu nedeniyle dava açacağımı kamuoyu ile paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

​"Sayın Soyer ısrarlı çağrılarımı yanıtsız bıraktığı için bu yola başvurmak zorunda kaldım" diyen Aysever, sorduğu soruların yanıt bulması gerektiğini ifade etti:

Söz konusu atölye çalışması ile ilgili ihale kararını kim aldı?

İhalenin kişiye özel şekilde algılanmasına neden olacak biçimde kaleme alınmasına kim izin verdi?

Dokuz ay sürece olan çalışmanın ayrıntıları neden belirtilmedi?

Alınacak ücretin aylık olacağı neden açıkça yazılmadı?

İhaleye hangi firmalar katıldı, kazanan firmanın konusu nedir?

İhaleye katılan firmalar hangi teklifleri sundu?

Eğer ihale yasalsa neden iptal edildi ve ortada bir suç varamış, kanun dışılık söz konusuymuş izlenimi yaratıldı?

Sayın Soyer ihale ile benim uzaktan yakından ilgim olmadığını bildiği halde neden bunu toplumla paylaşmadı?

Eğer bu türden başka ihaleler yaptıysa onlar da iptal edildi mi?"

Aysever açıklamasının devamında, "Tüm bu soruları mahkeme kanalıyla soracağız ve yanıtlarını resmi kanallardan edinip toplumla paylaşacağız. Benim gibi yaşamını alınteri ile kazanmış, emek mücadelesine vermiş birinin bu iftiralara, karalamalara katlanması, boyun eğmesi söz konusu değildir. Sessiz kalarak bu izlenimi yaratan Soyer yazık ki olumsuz algının sorumlusudur" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Aysever'in önce İzmir Büyükşehir Belediyesi, ardından Mersin ve Mudanya belediyeleri ile etkinlik ve kurslar için yaptığı anlaşmalar karşılığı aldığı ücret tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aysever'e 238 bin TL ödediği ileri sürülmüş, Aysever ise 9 ay için 90 bin TL'ye anlaştıklarını söylemişti.

Belediyeden yapılan açıklamada anlaşmanın ‘pandemi koşullarına uygun şekilde revize edildiği’ kaydedilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalamayacağını' belirterek, anlaşmanın iptali için talimat verdiğini duyurmuştu.