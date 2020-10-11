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Gündem İzmİr’de İçkİ felaketİ: Ölü sayısı 6’ya çıktı
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İzmİr’de İçkİ felaketİ: Ölü sayısı 6’ya çıktı

Peygamberimizin (asm) “Bütün kötülüklerin anası” olarak tanımladığı içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 18 kişiden 6’sı öldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:39:00 -
İzmİr’de İçkİ felaketİ: Ölü sayısı 6’ya çıktı

İzmir’in Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir ve Bornova ilçelerinde, sahte içki tükettikten sonra fenalaşan 18 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan kişilerden Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Adem Güneş (61), Aydın Göksoy (58) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kişilerin ise hastanelerde hâlâ tedavisi devam ediyor. Ölen kişiler otopsileri yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumuna getirildi. Ölen kişilerin yakınlarıda cenazeleri teslim almak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumuna geldi.

10 kişi gözaltında

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili olarak 10 kişiyi gözaltına almış ve bazı depolara ve işyerlerine baskınlar düzenlemişti. Ekiplerin operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Kırıkkale’de sahte içki denetimi

Öte yandan; Kırıkkale’de son günlerde yaşanan sahte içkiden zehirlenme olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, etil alkol satış izni bulunan 9 iş yerini denetledi.

Denetimlerde, alkol olduğu değerlendirilen içecek, alkol yapım kiti, tabanca fişeği ve şarjör ele geçirildi, Ramazan K, Halil K. ve Yasin S. gözaltına alındı.
Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve köylerde düzenlediği operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan malzemelerle 4 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İ.Ş, D.E, E.G, H.E, E.E, A.R.Ö, C.D. ve D.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

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