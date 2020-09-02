İzmir'de 'HES kodu'yla kamu binalarına girilebilecek
İzmir Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, kamu kurumlarına girişte HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorulacak.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde toplantı düzenleyen İzmir Valiliği, İl Hıfzıssıha Kurulu toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.
İzmir'de kamu binalarına girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildi.
Düğün saatleri değişti
Ayrıca toplantıda düğün saatelerinin değiştirilmesi de kararlaştırıldı. Buna göre 20.00-22.30 saat aralığının aynı kararda belirlenen önlemlere uymak, gerekli tedbirlerin harfiyen yerine getirilmek koşulu ile 21.00-23.30 saatleri olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.