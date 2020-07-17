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Aktüel

İzmir'de hazine arazilerini sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:01:30 -
İzmir'de hazine arazilerini sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde hazine arazileri kendilerine ait gibi göstererek sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes ilçesindeki bazı hazine arazilerinin hileli şekilde vatandaşlara satıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Konuyla ilgili araştırma yapan jandarma, bazı şüphelileri hazine arazilerini kendilerine ait gibi sattıklarını ve organize şekilde hareket ettiklerini belirledi.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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