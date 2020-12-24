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Aktüel İzmir'de hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Aktüel

İzmir'de hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:39:36 -
İzmir'de hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde hazine ve orman arazilerini kanuna aykırı olarak satmaya çalıştıkları iddia edilen 6'sı kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçedeki hazine ve orman arazilerinin kanuna aykırı şekilde satılmak istendiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma sonucu "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "irtikap" suçlamasıyla 6'sı kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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