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Aktüel İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyon!
Aktüel

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyon!

İzmir'de FETÖ'ye yönelik, aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürleri, emniyet amiri ve astsubayın bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 22:54:00 -
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyon!

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürleri, emniyet amiri ve astsubayın olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, FETÖ şüphelisi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda, haklarında arama kararı bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü İ.K., eski emniyet amiri M.K., askeri okuldan atılan T.T. ve eski hava astsubay Z.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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