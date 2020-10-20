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Aktüel İzmir'de FETÖ üyesi şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
Aktüel

İzmir'de FETÖ üyesi şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, emniyet amiri ve astsubay da yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-20 20:52:58 -
İzmir'de FETÖ üyesi şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürü, emniyet amiri ve astsubayın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında arama kararı bulunan eski emniyet amiri M.K, eski 4. sınıf emniyet müdürü İ.K, askeri okuldan atılan T.T. ve eski hava astsubay Z.A. gözaltına alındı.

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