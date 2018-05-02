Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İzmir'de FETÖ sanığı esnafa hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan tutuksuz  sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:42
İzmir'de FETÖ sanığı esnafa hapis cezası

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık  N.K. ve avukatı katıldı.

İddia makamı, sanığın, FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısına dahil  olmadığını ancak terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan  cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Örgüte bilerek ya da isteyerek yardım etmediğini, sadece derneğe aidat  yatırdığını belirten N.K, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı, bilerek ve isteyerek örgüte yardım suçundan 3  yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması  kapsamında gözaltına alınan N.K. hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak"  suçlamasıyla dava açılmıştı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:42
  1. İzmir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patron çıldırdı! Asgari ücret bakın ne kadar olacak
    1. Patron çıldırdı! Asgari ücret bakın ne..
    2. Geleceğin tahkim avukatları yarıştı
    3. AK Partili Hayati Yazıcı'dan seçim..
    4. İki elebaşı Amerika'da görüntülendi!
    5. Sabah 4'te jandarma aradı hayatı..
    6. Bizim Toptan online satışı ikiye katladı
    7. Yıldız futbolcunın ayrılığı..
    8. Esporda dev işbirliği
    9. Geçişler durdu! Dev gemi İstanbul..
    10. Komşuda deprem! Onlarca kişi...
    11. Büyük değişiklik! Lig ikincisi artık..
    12. 5,5 milyonluk kârını 235 milyona çıkardı
    13. Aldıkları ödülü Mehmetçik'e bağışladılar
    14. Veriler açıklandı... Avrupa veled-i..
    15. Halka arzlar iştah kabartıyor
    16. İzmir'de deprem!
    17. Dünyanın en büyük inşaat gemisi..
    18. Bakan'dan borç yapılandırması..
    19. İhracatçılardan ‘ithalat’ uyarısı
    20. Pes dedirtecek vicdansızlık! Çöpte..
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!