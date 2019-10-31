Çok sayıda iş adamı hakkında gözaltı kararı!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında iş adamları ve esnafın da bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında iş insanlarının da bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması İzmir ve Manisa’da operasyon başlatıldı.
Soruşturma kapsamında; Bank Asya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve sendika üyelik kaydı gibi deliller neticesinde gözaltı kararları verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir ve Manisa'da operasyon başlattı. Şüphelilerden 11'inin iş insanı, 10'unun da esnaf olduğu belirtildi.