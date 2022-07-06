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Aktüel İzmir'de feci kaza: 1'i bebek 6 yaralı
Aktüel

İzmir'de feci kaza: 1'i bebek 6 yaralı

İzmir'in Dikili ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 19:33:00 -
İzmir'de feci kaza: 1'i bebek 6 yaralı

Halil Güvenç (24) idaresindeki 10 ACE 525 plakalı otomobil, İzmir- Çanakkale kara yolunun Kabakum mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi, sürüklenen otomobil karşı şeride geçerek durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüyle biri bebek 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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