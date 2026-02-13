İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü: Şekeri düşen sürücü ortalığı birbirine kattı!

Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede esnaflık yaptığı öğrenilen bir sürücü, aracıyla seyir halindeyken bir anda rahatsızlandı. Kan şekerinin düştüğü belirtilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Dükkanları teğet geçti, dondurma dolabına çarptı

Hızla kaldırıma çıkan otomobil, cadde üzerindeki dükkanların çok yakınından sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda kontrolden çıkan araç, önce bir pastanenin önünde bulunan dondurma dolabına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra park halindeki başka bir otomobile arkadan çarparak durabildi.

O anlar kamerada

Yaşanan korku dolu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; aracın hızla kaldırıma çıkışı, dükkanların önünden süratle geçişi ve dondurma dolabını parçaladığı anlar yer aldı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koşarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Korku dolu anları anlattılar

Kazayı ucuz atlatan ancak park halindeki otomobili zarar gören döner ustası Mustafa Kaplan, "Kaza esnasında burada kimsenin bulunmaması büyük bir şanstı. Kapı komşumuz olan halıcı esnafın direksiyon başındayken şekeri düşmüş, bu sebeple kontrolü kaybederek ufak bir kaza yapmış. Araç kaldırıma çıktığında önce bizim arabamıza ve motosikletimize çarptı. Çok şükür ki maddi hasar dışında bir kaybımız yok. Sürücünün şekeri düştüğü için olan oldu; tek tesellimiz kimsenin yaralanmamış olmasıdır" dedi. Pastane işletmecisi Mustafa Coşkun ise: "Dün sabah saat 10.00-10.30 civarında pastanemin imalat bölümünde çalışırken, dışarıdan binanın çöktüğünü sandığım kadar şiddetli bir ses geldi. Dışarı fırladığımda bir aracın savrulduğunu gördüm. Esnaf bir ağabeyimiz direksiyon başında şekerinin düşmesi sonucu bilincini kaybetmiş. Araç önce yan komşunun motosikletine, ardından bizim dondurma dolabımıza ve cam tezgahımıza çarpıp ilerideki bir başka araca vurarak durabilmiş. Hemen gidip sürücüyü araçtan çıkardık; bilinci tam yerinde değildi ve olan biteni hatırlamıyordu. ’Bu kazayı ben mi yaptım?’ diye sorunca durumun ciddiyetini anladık. Çarpışmanın şiddeti o kadar yüksekti ki ağır dondurma dolabım bile 20 santimetre içeri girdi. Şansımıza o an kaldırımda kimse yoktu; eğer orada bir vatandaş ya da bebek arabası olsaydı sonuçları felaket olurdu. Kimsenin canına bir zarar gelmediği için şükrediyoruz" açıklamasında bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.